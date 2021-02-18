الوزارة الأولى تنشر حصيلة نشاطات الحكومة لسنة 2020

كشف الوزارة الاولى عن حصيلة نشاطاتها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لسنة 2020.

وفي خطوة تعد الاولى من نوعها نشرت الوزارة الاولى حصيلة نشاطاتها عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وعبر صفحتها على الفايسبوك.

وأضافت مصالح الوزارة الأولى أن الحصيلة تمثلت في نتائج الأعمال المقدمة من طرف مختلف القطاعات الوزارية خلال سنة 2020.

وتتضمن الحصيلة ملحقين، يتعلق الأول بالإنجازات القطاعية بعنوان مخطط الإنعاش الاقتصادي و يتعلق الثاني بالإنجازات الشاملة في إطار نفس المخطط.

ولمعرفة الحصيلة إضغط على الرابط للولوج إلىالموقع الالكتروني للوزارة: https://bit.ly/2OShxNN

كما يمكنكم معرفة الحصيلة عبر الصفحة الرسمية الوزارة عبر الفيسبوك: https://bit.ly/2ZuXIhG