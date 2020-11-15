الوزارة الأولى: توسيع الولايات المعنية بالحجر الجزئي إلى 32

قررت الوزارة الأولى، اليوم الاحد، تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي إلى 32 ولاية من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الـموالي.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء القادم.

وأوضح المصدر نفسه، أن الولايات المعنية هي كل من أدرار، الأغواط، باتنة، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جيجل، العاصمة، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة ورقلة، وهران وإيليزي برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت.