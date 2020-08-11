الوزارة الأولى تّذكر بأن قرار الفتح التدريجي يستثنى حمامات وأحواض السباحة

الوطني
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الوزارة الأولى تّذكر بأن قرار الفتح التدريجي يستثنى حمامات وأحواض السباحة
بقلم مصطفى.ق

ذّكرت مصالح الوزير الأول بأن قرار الفتح التدريجي يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض  السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك.

وقاتل بيان لمصالح الوزير الأول انه في البيان الصادر يوم السبت 08 أوت 2020،الذي حدد نظام تنفيذ القرار الـمتضمن الفتح التدريجي والـمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والـمطاعم، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.

تُذكر مصالح الوزير الأول بأن هذا القرار يستثنى في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض  السباحة الأخرى سواء كانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك.


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