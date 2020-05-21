الوزارة الأولى: حركة مرور السيارات والدراجات النارية ممنوعة يومي العيد على مدار 24 ساعة

أصدرت الوزارة الأولى بيانا، أوضحت فيه ما خص تقييد حركة المرور يومي العيد.

وجاء بيان الوزارة الأولى “تبعا لطلبات التوضيحات الـمطروحة حول التدابير التكميلية للوقاية، التي قررهاالوزير الأول بمناسبة عيد الفطر، فيما يخص تقييد حركة مرور السيارات.

وأوضحت مصالح الوزير الأول، أنه سيتم تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات، بما في ذلك الدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر.

وأشار البيان أن الاجراء يخص كافة الولايات، ويظل مطبقا حتى خارج أوقات الحجر الجزئي الـمنزلي، الذي تقرر بهذه الـمناسبة، من الساعة الواحدة (13h00) زوالا، إلى غاية الساعة السابعة (07h00) من صباح اليوم الـموالي.

وجدير بالذكر أن هذه التدابير التي تأتي في إطار النظام الصحي الوطني، ترمي أساسا إلى تقليص تنقل الأشخاص إلى أقصى حد، والتجمعات التي قد تنجم عنها كل الأوضاع الـمشجعة على انتشار وباء كورونا فيروس.