الوزارة الأولى: شعابنة رفض التنازل عن جنسيته الثانية.. والرئيس ألغى قرار تعيينه في تشكيلة الحكومة الجديدة

ألغى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرار تعيين سمير شعابنة في منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فإنه وبموجب التعديل الحكومي الأخير، فقد تم تعيين النائب سمير شعابة وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج. وأضاف البيان أن سمير شعابنة وافق على تعيينه في المنصب من دون التصريح بحمله الجنسية المزدوجة.

وحسب ذات البيان، فقد طُلب من سمير شعابنة أن يمتثل لأحكام القانون رقم 01/17 المؤرخ في 10 جانفي 2017 و المحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية التي تشترط الجنسية والجزائرية دون غيرها والتنازل عن الجنسية الأجنبية.

وخلال المشاورات السيد شعابنة رفض الامتثال للشرط، وبقرار من رئيس الجمهورية تم إلغاء تعيينه في منصب وزير منتدب للجالية الوطنية بالخارج وبالتالي سمير شعابنة لم يعد ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.