الوزارة الأولى: هذه أهم التدابير الجديدة للوقاية من كورونا

قررت الوزارة الأولى اليوم الثلاثاء تمديد إجراءات الحجر الصحي 15 يوما عبر 16 ولاية بداية من يوم الغد الأربعاء.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى القرار سيطبق من الساعة 22:00 مساءً إلى غاية الساعة 05:00 من صباح اليوم الـموالي.

وتندرج هذه التدابير في إطار تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر.

وهذه اهم التدابير المتخدة من قبل الوزارة الاولى لواجهة وباء كورونا:

فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي

تمديد فترة الحجر الصحي لمدة 15 يوما في إطار تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة كورونا

تدابير هذا الحجر ستطبق ابتداء من يوم الأربعاء 17 مارس 2021 .

القرار يطبيق قرار من الساعة 22:00 مساءً إلى غاية الساعة 05:00 من صباح اليوم الـموالي.

والولايات المعنيى هي كل من: أدرار، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر.

كما خص ولاية ورقلة، وهران، الوادي وتقرت.

إستثنى القرار 42 ولاية وهي: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الـمدية.

بالإضافة إلى مستغانم، الـمسيلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى.

وأيضا ولاية النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت، الـمغير والمنيعة.

أما فيما يتعلق بالتجمعات العمومية:

منع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني.

منع إقامة حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

ويتعين على الولاة السهر على فرض التقيد بهذا الـمنع وعلى تطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين.

وكذا على أصحاب الأماكن الـمستقبلة لهذه التجمعات.

كما ان الحكومة في بيانها تذكر المواطنين رغم الاستقرار النسبي للوضع الوبائي الـملاحظ في هذه الأسابيع الأخيرة وجب الإمتثال الحذر.

كما ينبغي على المواطنين مواصلة الإمتثال بدقة لتدابير الوقاية الـمتخذة والمتمثلة في:

التباعد الجسدي.

إرتداء القناع إجباريا.

الغسل الـمتكرر لليدين.

من أجل الحيلولة دون انتعاش الوباء، وتجنب آثاره السلبية على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي.