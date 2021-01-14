الوزارة الأولى: هذه أهم التدابير الجديدة للوقاية من كورونا

أصدرت مصالح الوزارة الأولى اليوم الخميس تدابير جديدة للحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان الوزارة الأولى أن هذه التدابير جاءت بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا وتنفيذا لتعليمات رئس الجمهورية.

وجاءت هذه التدابير كمايلي:

فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي:

قررت مصالح الوزارة الاولى تمديد الحجر المنزلي تمديد الحجز الصحي المزلي 15 يوما إيداء من يوم السبت 16 جانفي2021.

قرار التمديد سيكون ساري المفعول من الساعة 20:00 مساءا إلى غاية 05:00 صباحا من اليوم الموالي.

واوضح بيان مصالح الوزارة الاولى القرار يمس 29 ولاية المعنية بالحجر المنزلي وهي:

الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة،.

بالإضافة إلى الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

كما ان هذا القرار لايخص الولايات التسعة عشر 19 الآتية: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض.

وأيضا اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.

فيما يخص خدمات النقل العمومي للمسافرين:

خدمات النقل العمومي الجوي للمسافرين على الشبكة الداخلية:

مواصلة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، بالنسبة لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد.

وذلك بمعدل 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد.

التقيد بالإمتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بالـمطارات وعلى متن الطائرات.

حركة النقل البري ما بين الولايات:

مواصلة خدمات النقل البري بين الولايات للأشخاص بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة.

تحديد عدد المسافرين بمعدل 50% بالنسبة للحافلات، و5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد.

الامتثال الصارم للتدابير الـمانعة والبروتوكولات الصحية الخاصة التي أعدت لكل وسيلة نقل واعتمدتها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.

فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

تمديد غلق الاسواق لـمدة 15 يومًا، إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.

تمديد غلق غلق الأنشطة التالية عبر 29 ولاية:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية.

وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.

كما يُمدّد تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.

يُمدد أيضا إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر في الولايات الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي،.

توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة 19:00 مساء.

يتم الفتح التدريجي والـمراقب للـمراكزالثقافية ودورالشباب،وذلك معالامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنةالعلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروسكورونا.

ومع ذلك،يمكن أن يقوم الولاة بغلقهاالفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطارمكافحةانتشارفيروسكورونا{كوفيدــ19}.

تمديد التدابير المطبقةعلى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية،المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابيرالوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضدالـمخالفين.

فيمايخص التجمعات والحشود العامة:

تمديدإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية،عبركامل التراب الوطني،ولاسيما حفلاتالزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

تمديدإجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ويُكلّف الولاة بالسهرعلى فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضدالمخالفين،وكذاضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.