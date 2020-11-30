الوزارة الأولى: هذه الأنشطة المعنية بالغلق على الساعة الثالثة زوالا

كشفت الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، عن قائمة الأنشطة المعنية بالغلق على الساعة الثالثة زوالا.

ويتعلق الأمر بأسواق السيارات المستعملة، القاعات متعددة الرياضات، القاعات الرياضية، أماكن الاستجمام والترفيه، مساحات الراحة والشواطئ.

بالإضافة الى دور الشباب والمراكز الثقافية، محلات تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، محلات تجارة الأدوات المنزلية، محلات تجارة الديكور وأقمشة التأثيث.

وكذا أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، محلات تجارة المرطبات والحلويات، المطاعم والمقاهي ومحلات الأكل السريع

وشدد بيان الوزارة الاولى وجوب اقتصار أنشطة المطاعم والمقاهي والأكل السريع على المأكولات والمشروبات المحمولة.