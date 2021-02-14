الوزارة الاولى.. إجراءات جديدة لتخفيف قيود كورونا

أتخذت الحكومة اليوم الأحد، إجراءات جديدة خففت من خلالها القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذلك من خلال الفتح الكلي للمساجد عبر كافة ولايات الوطن، وكذا السماح بتنظيم أسواق بيع السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يوما.

وفيمايلي الإجراءات الجديدة:

-تمديد العمل بالحجر المنزلي الجزئي على مستوى 19 ولاية.

-الحجر يسري مفعوله بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.

-الفتح الكلي لكافة المساجد مع منع دخول الأطفال والنساء وذوي الأمراض المزمنة.

-فتح أسواق السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يوما.

-رفع إجراء تحديد أوقات بعض الأنشطة التجارية.

-إعادة فتح المطاعم ومحلات الأكل السريع والمقاهي ورفع إجراء الوجبات المحمولة مع التقيد بالإجراءات الوقائية.

-عودة النشاطات الفندقية العمومية والخاصة عدا إقامة الأعراس والحفلات.

-الفتح التدريجي والخاضع للمراقبة للمحطات الحموية ومراكز العلاج بمياه البحر.

وتدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بداية من يوم غدالإثنين.