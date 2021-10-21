الوزارة تجبر كل القطاعات الرياضية بالكتابة بـ “العربية” في مراسلاتها

طالبت وزارة الشباب و الرياضة اليوم الخميس من المدراء العامون والمدراء المركزيون و مدراء الشباب والرياضة للولايات إلى جانب مؤسسات تحت الوصاية بضرورة تعميم استعمال اللغة الوطنية في كل المراسلات الداخلية للقطاع الرياضي.

وحسب ذات البيان طلبت الوزارة من كل المسؤولين باتخاذ كل الاجراءات الضرورية مع المصالح الإدارية لضمان تنفيذ هذه التعليمة بداية من تاريخ 1 نوفمبر 2021، كما قالت أنه لن يسمح أي تهاون أو التقصير في تجسيدها ابتداء من التاريخ نفسه.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb