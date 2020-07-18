الوزارة ترفض طلب الفاف وتعتبره مراوغة وخرق للقانون!

رفضت وزارة الشباب والرياضة طلب المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص عقد جمعية عامة إستثنائية لتحديد مصير الموسم الكروي 2019-2020.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن طلب الإتحاد الجزائري لكرة القدم يعتبر إختراع قانوني وإرتجال ومراوغة .

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة :

لقد تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بطلب ترخيص “عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية”!!!

يعتبر هذا إختراع قانوني و ارتجال (مراوغة).

– إذا كان القصد من هذا الطلب هو عقد جمعية عامة عادية، فإن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط و كيفيات انعقادها.

– إذا كان القصد من هذا الطلب عقد جمعية عامة استثنائية، فإن المادة 29 الفقرة 6 من القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها على سبيل الحصر:

“تغيير مقر الفاف”.

“تعديل النظام الأساسي”.

“حل الفاف”.

و إذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم ، فإن هذه الإستشارة ممكنة دون الاخلال بالقانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و تذكّر وزارة الشباب و الرياضة ببيانها الصادر في 09 جويلية 2020 و الذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن، بناءً على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.