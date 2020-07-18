الوزارة ترفض طلب الفاف وتعتبره مراوغة وخرق للقانون!

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الوزارة ترفض طلب الفاف وتعتبره مراوغة وخرق للقانون!
بقلم يونس رزيق

رفضت وزارة الشباب والرياضة طلب المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص عقد جمعية عامة إستثنائية لتحديد مصير الموسم الكروي 2019-2020.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن طلب الإتحاد الجزائري لكرة القدم يعتبر إختراع قانوني وإرتجال ومراوغة .
وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة :
لقد تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بطلب ترخيص “عقد جمعية عامة عادية في دورة استثنائية”!!!
يعتبر هذا إختراع قانوني و ارتجال (مراوغة).
– إذا كان القصد من هذا الطلب هو عقد جمعية عامة عادية، فإن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة شروط و كيفيات انعقادها.
– إذا كان القصد من هذا الطلب عقد جمعية عامة استثنائية، فإن المادة 29 الفقرة 6 من القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يحدد بدقة اختصاصها في ثلاث حالات دون سواها على سبيل الحصر:
“تغيير مقر الفاف”.
“تعديل النظام الأساسي”.
“حل الفاف”.
و إذا كان الغرض من هذا الطلب هو تنظيم استشارة واسعة مع جميع الفاعلين في عائلة كرة القدم ، فإن هذه الإستشارة ممكنة دون الاخلال بالقانون الأساسي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
و تذكّر وزارة الشباب و الرياضة ببيانها الصادر في 09 جويلية 2020 و الذي يقضي بعدم الترخيص باستئناف المنافسات الرياضية في الوقت الراهن، بناءً على توصيات اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.


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