الوزارة تعلن ..حيازة المناصرين للجواز الصحي شرط دخول الملاعب

أعلنت وزارة الشباب والرياضية في بيان لها اليوم الخميس على ضرورة تقديم المناصر الجواز الصحي للتلقيح الذي يثبت تلقيه للجرعتين.

وجدّدت الوزارة مطالبها للأنصار الذين يريدون حضور مختلف التظاهرات الرياضية بما فيها مباريات كرة القدم، كما تعلن عن قرارها بعودة الجمهور إلى الملاعب ابتداءا من الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم، و كذا عودة المناصرين فيما يخص الاختصاصات الرياضية الأخرى.

كما كشفت عن الشروط و قالت أنه يجب على كل مناصر أن يقدم جوازه الصحي للتلقيح الذي يثبت تلقيه للجرعتين، وكذا احترام الإحترازات الصحية المعمول بها وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد لتفادي تفشي وباء كورونا كوفيد-19.

وختمت الوزارة بأنه لن يسمح للشباب دون سن 18 عاما، الغير معنيين بعملية التلقيح بدخول الملاعب لمناصرة فرقهم.

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