الوزاني: “فزنا على المتصدر بـ”القرينتا” ولا يوجد مدرب عالمي”

ثمن المدرب الرياضي، لمولودية وهران، سي طاهر شريف الوزاني، الفوز المثير الذي حققه الفريق مساء أمس، أمام المتصدر والضيف مولودية الجزائر.

ونجح “أبناء الحمري” في حسم اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 20 من البطولة المحترفة، بنتيجة 2-1، بهدف قاتل في الدقيقة الـ 90+3، ليضعوا بذلك، حدا لسلسلة سلبية استمرت لـ 7 لقاءات متتالية من دون انتصار.

وعن هذا الفوز، قال الوزاني، الذي يشرف على العارضة الفنية للمولودية الوهرانية. مؤقتا إلى حين التعاقد مع مدرب جديد: “أشكر الأنصار الذين ساندونا طيلة الـ 90 دقيقة. وأشكر اللاعبين الذين كانوا احترافيين”.

وواصل ذات المتحدث مشيدا باللاعبين: “الفريق مر بمرحلة فراغ، وربما إقالة المدرب (غاريدو). كانت متأخرة، ولكن اللاعبون ضحوا كثيرا، خاصة ذهنيا. ونملك مجموعة جيدة ولكن فترة الفراغ أثرت علينا”.

قبل أن يستدرك، شريف الوزاني: “الفوز مستحق من حيث “القرينتا” والحرارة والإرادة.. نتمنى أن تكون هذه انطلاقتنا، فزنا على المتصدر وفريق شارك في دوري الأبطال وهذا أمر رائع”.

وفي المقابل، نفى شريف الوزاني، في الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب “ميلود هدفي”، الأخبار التي تحدثت عن امتلاكه كل الصلاحيات في المولودية الوهرانية، مثلما يشاع.

مبرزا أن الإدارة تبحث حاليا عن مدرب يقود الفريق في الـ 3 أشهر المتبقية، ومن ثم تحديد مصيره إن كان سيبقى أو يغادر بعد نهاية الموسم الجاري.

رافضا فكرة الحديث عن مدرب عالمي، وقال: “أنا شخصيا لا أؤمن بمدرب عالمي.. الألقاب التي توجنا بها في “لامسيو” ماشي بالعالمية. الحاج مشري لم يكمل تكوينه، وبعدما أنقذنا من السقوط سنة 1983، جمع بعض الشباب وتوج في الموسم الموالي بكأس الجزائر”.