الوزراء الجدد يستلمون مهامهم رسميا

استلم اليوم السبت، عدة وزراء مهامهم الجديدة في إطار التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي.

البداية من قطاع السياحة والصناعات التقليدية، حيث تسلم مختار ديدوش مهامه رسميا خلفا لياسين حمادي. كما باشر يوسف شرفة مهامه كوزير للنقل خلفا لكمال بلجود.

في حين، تم فصل قطاع الري من الأشغال العمومية، ليترأسه طه دربال. وتسلمت مريم بن مولود مهامها رسميا كوزيرة للرقمنة والإحصائيات شرحبيل.

واستلم، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم السبت، مهامه رسميا من قبل الوزير السابق احمد زغدار. وقال علي عون، إنّ قطاع الصناعة حساس جدا، متمنيا كل التوفيق لوزير الصناعة السابق احمد زغدار.

هذا وجرت مراسم تسلم وتسليم المهام بين الوزير السابق ابراهيم جمال كسالي، والوزير الجديد لعزيز فايد.

وأكد وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، خلال مراسم تسليم وإستلام المهام مع أحمد عطاف، أن الوزير الجديد سيرفع عاليا العلم الجزائري، لما لديه من خبرة وتجربة.

كما استلم، خلال الصبيحة، الطيب زيتوني الأمين العام للأرندي، مهامه كوزير للتجارة كمال رزيق.

تعرف على المغادرين

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا، مس عدد من القطاعات الناطق الرسمي لديوان رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان ديوان رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري بعد مشاورة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. ووفقا للتعديل غادر الحكومة هؤلاء الوزراء الحكومة.

تضمن القائمة مغادرة رمطان لعمامرة من على رأس الديلوماسية الجزائرية وتعيين أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا له .

وعرف قطاع المالية مغادرة إبراهيم كسالي وتعيين لعزيز فايت وزيرا للمالية خلفا له.

وتضمنت القائمة مغادرة عبد الرزاق سبقاق قطاع الشباب والرياضة وتعيين البطل الأولمبي ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد خلفاله.

وغادر حسين شرحابيل قطاع الرقمنة والإحصائيات لتعين مريم بن ميلود وزيرة خلفا.

وغادر قطاع التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ليعين الطيب زيتوني خلفا له على رأس القطاع. كما تضمنت القائمة تعيين طه دربال وزيرا للري. ووفقا لديوان رئاسة الجمهورية غادر قطاع السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي وعيّن مختار ديدوش خلفاله.

ومس التعديل الوزاري وزارة النقل، أين غادر كمال بلجود القطاع وتعيين يوسف شرفة خلفا له.

كما تم إنهاء مهام يوسف شرفة على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتعيين فيصل طالب.

في حين غادرت سامية موالفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة وعينت فايزة دحلب خلفا لها.