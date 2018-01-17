الوزراء والفنانون يكشفون عن أنديتهم المفضلة محليا

كشفت البعض من رجال السياسة في البلاد عن ميولاتهم الرياضية، وتشجيعهم لبعض الأندية الجزائرية في مجال كرة القدم.

وكشف وزير الموارد المائية “حسين نسيب” خلال حضوره حفل الكرة الذهبية أنه من عشاق فريق شباب بلوزداد منذ صغره أيام “لالماس وكالام”

فيما جدد وزير الثقافة “عز الدين ميهوبي” عن عشقه لفريق وفاق سطيف واللعب الكروي الجميل.

وفضل وزير الشباب والرياضة “الهادي ولد علي” التحفظ وعدم ذكر الفريق الذي يشجعه مفضلا الهروب من سؤال صحفي النهار.

وكشف الفنان “رضا ستي 16” أنه من عشاق فريق مولودية الجزائر، على غرار زميله “أمين تيتي”

كما أكد الممثل السنمائي “مراد خان” عشقه لفريق إتحاد العاصمة رفقة المغني “بلال ميلانو” .