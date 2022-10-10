الوزيرة الأولى الفرنسية تغادر الجزائر

غادرت الوزيرة الاولى الفرنسية إليزابيث بورن ظهر اليوم الجزائر بعد زيارة عمل دامت يومين. حيث كانت على رأس وفد وزاري هام.

كان في توديع بورن بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان. رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة وأعضاء من الحكومة.

هذا تم توقيع 11 اتفاقية تعاون بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية تمس عددا من القطاعات. تتعلق 11 اتفاقية بمجالات السياحة، الاقتصاد والمعرفة، العمل والتشغيل، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي، الخارجية.

ووصلت إليزابيث بورن أمنس الأحد إلى الجزائر في زيارة دامت يومين حيث كانت مرفوقة بـ 16 وزيرا لمواصلة تعزيز العلاقات بين باريس والجزائر. وتندرج هذه الزيارة في إطار انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية – الفرنسية.