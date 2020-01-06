الوزيرة هيام بن فريحة تستحدث بريد إلكتروني للتواصل مباشرة مع المواطنين

قامت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، فور توليها مهامها على رأس الوزارة، بفتح بريد إلكتروني خاص للتواصل مباشرة مع المواطنين.

ونشرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الإثنين عبر موقها الرسمي، البريد الإلكتروني للوزيرة لتمكين المواطنين من التواصل مباشرة معها.

وأشار بيان الوزارة أن هيام بن فريحة تسعى من خلال إستحداث هذا البريد الإلكتروني، تقريب الإدارة من المواطن والإستماع لإنشغلاته.

وكذا العمل من أجل التكفل مباشرة بهذه الإنشغالات.

ويتم التواصل مع الوزيرة عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]