الوزير الأسبق الطاهر خاوة أمام العدالة مجددا

من المنتظر أن تفتح، يوم غد، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، ملف قضية فساد متابع بها الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة. إثر شكوى رفعها ضده رجل أعمال “ب.م”، بعدما وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر. من أجل استغلالها في وضع عتاد ابنه المقاول، إلا أنه سلب منه مبلغاً يفوق 6 ملايير سنتيم.

ووجهت للطاهر خاوة، تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بقبول مزيّة غير مستحقة، استغلال النفوذ، وجنحة إساءة الوظيفة.

جدير بالذكر أن الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، سبق أن أدين بعقوبات سالبة للحرية. مع مصادرة ممتلكاته وأرصدته البنكية، رفقة متهمين آخرين.

وذلك في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

وكذلك، استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة المشاركة في تبييض الأموال، وجنحة التهديد بالتشهير. وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، و جنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة. وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.