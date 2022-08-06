الوزير الأسبق بوجمعة طلعي في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، وزير النقل والأشغال العمومية السابق بوجمعة طلعي، عن عمر ناهز 70 سنة بعد معاناته مع مرض عضال.

وتوفي طلعي بأحد المصالح الصحية بالعاصمة على أن ينقل جثمانه إلى ولاية عنابة، أين سيوارى الثرى في مقبرة عنابة.

وغادر الفقيد سجن القليعة، جوان الماضي بعد استنفاذ العقوبة التي قضاها في السجن.

واستفاد بوجمعة طلعي من اجراءات الإفراج ومغادرة المؤسسة العقابية، بعد النطق بالحكم في قضية الاخوة متيجي. أين تم تخفيض عقوبته وجعلها 6 أشهر موقوفة النفاذ.

وكان بوجمعة طلعي قد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت في 23 سبتمبر 2019 في قضية علي حداد. وحُكم عليه بالسجن النافذ 3 سنوات بتهم ذات صلة بالفساد.