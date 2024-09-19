الوزير الأسبق بوشوارب يطالب فرنسا برفض تسليمه إلى الجزائر

من المنتظر أن يفصل القضاء الفرنسي في قضية تسليم الوزير الأسبق للصناعة، عبد السلام بوشوارب، يوم 9 أكتوبر القادم.

وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب يطالب فرنسا برفض تسليمه إلى الجزائر.

ويواجه عبد السلام بوشوارب الهارب إلى الخارج والمتابع في قضايا فساد أحكاما غيابية تصل إلى 20 سنة سجنا.

وشغل بوشوارب الهارب إلى الخارج بين عامي 2014 و2017، منصب وزير الصناعة والمناجم في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتشمل التهم الموجهة إليه، الفساد والمحسوبية واختلاس الأموال العامة، وهي التهم التي أصدر النظام القضائي الجزائري بشأنها ثمانية طلبات تسليم.