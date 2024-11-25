الوزير الأسبق رحابي:”صنصال يستهتر بالمشاعر الوطنية”

قال وزير الاتصال والثقافة الأسبق عبد العزيز رحابي، إن الكاتب بوعلام صنصال يستهتر بالمشاعر الوطنية.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، أضاف الدبلوماسي أن “بوعلام صنصال يعيد الاعتبار للرواية الاستعمارية وأكاذيبها التاريخية، ولا يقدّر درجة استهتاره بالمشاعر الوطنية “.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد أكدت الجمعة الماضي أن الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، تعد دليلا إضافيا على وجود تيار “حاقد” ضد الجزائر، وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.

وأضافت وكالة الأنباء في مقال لها أن “ توقيف بوعلام صنصال، المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، أدى إلى ايقاظ محترفي السخط إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان، وبالطبع الطاهر بن جلون، صديقه المغربي الذي يتعافى من داء “عرق النسا” من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله.”