الوزير الأسبق رضا حمياني في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، الوزير الأسبق، رضا حمياني، عن عمر يناهز 77 عاما.

للإشارة، فإن الراحل من مواليد 4 ماي 1944 في عين تادلس، رجل أعمال ووزير أسبق مسؤول عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عُين في أكتوبر 1992 وزيرًا منتدبًا لدى وزير الاقتصاد مكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ثم وزيرًا منتدبًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 1993 في حكومة رضا مالك.

قبل أن يكون لديه حقيبة وزارية كاملة وزيرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 1994 إلى 1995.

من 2006 إلى 2014، ترأس منتدى رؤساء المؤسسات ، النقابة الرئيسية لأرباب العمل الجزائريين.

من جانبه، قدم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد سامي عقلي، تعازيه في وفاة رضا حمياني.

وقال إن بوفاته تكون الجزائر قد فقدت أحد أعمدتها ورجالها الوطنيين المخلصين.

وأكد أن الفقيد كرّس حياته لخدمة وترقية المؤسسة الاقتصادية الوطنية.

وأضاف “عرفته رجلا مخلصا وملما بقضايا الاقتصاد وعالم المؤسسة الاقتصادية”.

وأشار أنه بقي عضوا وفيا للأفسيو، لا يبخل أبدا بمساهماته ونصائحه وتوجيهاته وفي إفادة كل من يقصده.

وتابع “لمست في شخص المرحوم رضا حمياني، قيّم التواضع والبساطة. فكان خبيرا ومدركا لضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني”.