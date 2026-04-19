الوزير الأسبق شمس الدين شيتور في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله شمس الدين شيتور، عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي والوزير الأسبق، عن عمر يناهز 82 عاما.

الراحل شمس الدين شيتور من مواليد 13 أكتوبر 1944، مهندس جزائري تخصص هندسة كيميائية تخرج من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر والمعهد الجزائري للبترول ودكتوراه في الهندسة من جامعة الجزائر ودكتوراه في العلوم من جامعة جان مونيه. كما هو أستاذ في الكيمياء الفيزيائية للأسطح وتكرير الديناميكا الحرارية واقتصاديات البترول.

يشار أنه أسس مختبر تثمين الطاقات الأحفورية. وقد كان أستاذاً زائراً وأستاذاً مشاركاً في IGC ثم في ENSIACET في تولوز.

وعين الفقيد في 2 جانفي 2020 وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة جراد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور