الوزير الأول: الذاكرة المشتركة مع تونس تظل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أكد الوزير الأول سيفي غريب، في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لمجزرة ساقية سيدي يوسف، أن الذاكرة المشتركة بين الجزائر وتونس، تظل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التحديات الراهنة.

وقال الوزير الأول، أن ما تمخضت عنه الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية للتعاون دليل واضح على المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية.

كما أكد سيفي غريب، أن الجهود المشتركة اليوم تسير على خطى من سبقوا بالأمس من أجل ترسيخ علاقات تتسم بالتميز والاستثنائية. قائمة على التضامن والعمل المشترك في سبيل القضايا العادلة والحرية والكرامة.

وأبرز الوزير الأول، عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجزائر وتونس، مؤكدا أن الدم المشترك الذي امتزج على أرض ساقية سيدي يوسف شكل رمزا خالدا للأخوة الصادقة ووحدة النضال ضد الاستعمار.

ومن جهتها، أكدت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية سارة الزعفراني الزنزري، في كلمتها، متانة العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين القائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الدائم.

كما أكدت على حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى بما يخدم مصالح الشعبين الجزائري والتونسي.