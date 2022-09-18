الوزير الأول:”ممنونون لمجهودات الملكة إليزابيث في تطوير وترقية العلاقات بين الجزائر وبريطانيا”

باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على سجل التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بـ”لانكاستر هاوس” في العاصمة لندن.

وعلى هامش توقيعه السجل، ألقى الوزير الأول كلمة قال فيها: “لقد قدمت باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتقديم تعازيه الخالصة وتعازي الحكومة والشعب في وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ولكي نعبر عن مشاعر التعازي والتضامن مع الأسرة الحاكمة والشعب البريطاني، ونعبر لهم كذلك عن إمتنامنا لما قامت به الملكة إليزابيت الثانية من جهود لتمكين السلام والتقدم والتطور على مستوى العالمي.”

وأضاف ذات المتحدث:”نحن جد ممنونون لها للمجهودات التي قامت بها من أجل العمل على تطوير وترقية العلاقات بين الجزائر وبريطانيا وبين شعبيهما العظيمين.”

وللإشارة ألقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، نظرة أخيرة، على جثمان، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وشارك أسمن بن عبد الرحمان، بلندن في مراسم التأبين الرسمية للراحلة الملكة إليزابيث.