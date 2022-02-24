الوزير الأول: أبارك للمجاهد قوجيل بمناسبة تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس الأمة

هنأ الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، صالح قوجيل، بمناسبة تجديد أعضاء مجلس الأمة الثقة في شخصه لرئاسة المجلس خلال العهدة التشريعية التاسعة.

وفي منشور له عبر صفحته على فايسبوك، قال الوزير الأول: “أبارك للمجاهد الفاضل صالح قوجيل على تجديد ثقة أعضاء مجلس الأمة لتوليكم رئاسة المجلس لعهدة جديدة”.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه الثقة منبعها الحركية التي يعرفها هذا الصرح المؤسساتي، وما يبذله من جهود جليلة تحت قيادتكم الرشيدة، لإنجاح برنامج رئيس الجمهورية.

واختتم الوزير قائلا: “أجدد لكم تهانينا، راجيا من العلي القدير أن يوفقكم في مهامكم النبيلة من أجل جزائر جديدة قوية، آمنة ومزدهرة”.

للإشارة، تم صبيحة اليوم بمقر مجلس الأمة، تزكية صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة للعهدة التشريعية التاسعة. وذلك عقب جلسة إثبات عضوية الأعضاء المنتخبين الجدد والمعينين في إطار التجديد النصفي لأعضاء المجلس، في جلسة ترأسها أكبر الأعضاء سنا، بمساعدة أصغر عضوين للغرفة العليا للبرلمان.

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وصل اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى حاسي مسعود، للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين. وتأميم المحروقات.

وشرع أيمن بن عبد الرحمن اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى حاسي مسعود. بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة 24 فيفري.

و وصل بن عبد الرحمان الذي يرافقه مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم ووفد وزاري يتمثل في وزير الطاقة والمناجم، وزير الصناعة. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بالإضافة كذلك إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز واطارات من مختلف القطاعات. الى مطار كريم بلقاسم بحاسي مسعود.

وتندرج هذه الزيارة ضمن إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) وتأميم المحروقات (1971). على التدشين الرسمي لمركز الفصل والضغط ”Upside Nord” المخصص لمعالجة البترول والغاز.

قام الوفد في المحطة الاولى بزيارة مصفاة تكرير البترول بحاسي مسعود حيث تلقى الوفد المرافق له شروحات حول المصفاة وعملها وطاقتها الانتاجية.

كما سيشرف أيمن بن عبد الرحمن على إعادة تشغيل وحدة مصفاة “RHM2”. قبل تنشيطه لتجمع ينطلق خلال برنامج إحياء الذكرى المزدوجة.

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