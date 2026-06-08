الوزير الأول: أجدد باسم رئيس الجمهورية التزام الجزائر بمواصلة الوقوف إلى جانب تشاد

جدد الوزير الأول سيفي غريب، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزام الجزائر الثابت بمواصلة الوقوف إلى جانب جمهورية تشاد وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم التنمية والاستقرار والازدهار في بلدينا الشقيقين ويسهم في بناء إفريقيا أكثر قوة وتكاملا وازدهار.

وفي كلمته عقب اشرافه رفقة نظيره رئيس حكومة جمهورية تشاد اللماي هالينا، على وضع حجر الأساس. لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري - التشادي بقدرة إنتاجية تبلغ 20×2 ميغاواط بمنطقة فارشا الصناعية. بالعاصمة نجامينا، قال الوزير الأول “بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يسعدني المشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء بقدرة 2×20 ميغاواط. في مناسبة تجسد الإرادة السياسية الراسخة التي تجمع قيادتي بلدينا الشقيقين وتترجم الارتقاء بالعلاقات الجزائرية – التشادية. إلى مستوى شراكة استراتيجية متينة قوامها التضامن الفعال والتنمية المشتركة والمصالح المتبادلة”.

ونقل الوزير الأول إلى السلطات التشادية وإلى الشعب التشادي الشقيق، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وحرصه الدائم على ترقية روابط الأخوة التي تجمع شعبينا الشقيقين وتعزيز علاقات التعاون الثنائي. بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة الرامية إلى بناء فضاء إفريقي أكثر تكاملا وازدهارا.

غريب: هذا المشروع يأتي ليجسد أولى ثمار الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التشادي

كما أبرو سيفي غريب، أن هذا المشروع الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يأتي ليجسد أولى ثمار هذه الديناميكية الجديدة التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التشادي. إلى الجزائر في أفريل 2026 ونتائج المحادثات الهامة التي جمعته بأخيه رئيس الجمهورية. وما شهدته من اتفاقات وبرامج تعاون طموحة شملت مختلف القطاعات الحيوية.

مضيفا أن هذا المشروع يضيف قناعة راسخة لدى الجزائر بأن التعاون الإفريقي الفعال قادر على تحقيق التنمية. المشتركة من خلال مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتساهم في بناء اقتصادات وطنية. قوية ومستدامة فإفريقيا التي نؤمن بها هي إفريقيا التضامن الفعال والمبادرات الحقيقية والاستثمارات المنتجة. والشراكات التي تخلق الثروة على أرضها ولصالح شعوبها.

كما أكد سيفي غريب أن الجزائر وتشاد يوليان أهمية خاصة للمشاريع القارية الكبرى. وعلى رأسها الطريق العابر للصحراء والربط بالألياف البصرية وتعزيز النقل الجوي واللوجستي بما يسهم. في فك عزلة مناطقنا الداخلية وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثمار.

وعلى الصعيد الإقليمي أكد الوزير الأول الحلاص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور. بشأن مختلف القضايا الإقليمية والقارية بما يجسد قناعتنا المشتركة بوحدة المصير وضرورة تعزيز الحلول الإفريقية. للمشاكل الإفريقية في إطار احترام سيادة الدول والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. في منطقة الساحل والصحراء وفي القارة الإفريقية برمتها.

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