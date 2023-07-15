الوزير الأول: أدعو كل البلدان والشركاء لمساعدتنا في استرجاع الأموال المهربة

دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، كل البلدان والشركاء للمساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

كما قال الوزير الأول، في سياق ذات صلة، إن الحكومة عززت من جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية في تسيير المال العام. وفصل المال الفاسد عن السياسة مثل ما تعهد به رئيس الجمهورية.

وأشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من 2023 إلى 2027. كما جرى الإطلاق في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” متلقى وطني مخصص للإطلاق.

كما يجري الملتقى تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبإشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. في حين، تم تنظيم الملتقى من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجزائر.