الوزير الأول: أراضي وعقارات وزعت منذ سنوات وبقيت مهجورة إلى حد الآن
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان اليوم الاثنين، عن منح الدولة لعدة أراضي و عقارات منذ سنوات غير أنها لم تستغل من طرف المستثمرين لحد الآن.
وقال الوزير الاول على هامش اختتام الندوة الوطنية للانعاش الصناعي، عن تسجيل عدة عقارات تم منحها منذ سنوات ولم تستغل لحد الآن.
وأضاف أن عدة أشباه مستثمرين استولو على هذه الأراضي بهدف المضاربة وليس الاستتمار.
وفي هذا السياق أوضح الوزير الأول أنه و بانشاء الوكالة الوطنية الوطنية للعقار سيتم حل مشاكل العقار بالشفافية التامة.
الى جانب ذالك، و بناء على تعليمات رئيس الجمهورية قام بن عبدالرحمان بتنصيب لجنة وطنية تقدم أرقام عن عدد المؤسسات المعطلة وأسمائها لاستغلال المشاريع المتوقفة. إضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لبداية الاستغلال دون أجل.
كما أمر رئيس الجمهورية-يضيف الوزير الاول- بتطهير العقار الصناعي والسياحي والفلاحي وتثمين دوره في عجلة التنمية.
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كما كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الساسية الصناعية التي يرمي إليها رئيس الجمهورية
تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الإقتصادية بجميع مكوناتها.
وأضاف الوزير الأول على هامش اختتام فعاليات ندوة الإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن الدولة ضرفت مبالغ عظيمة على النفقة الجبائية بكل مكوناتها.
وهي متأتية من التحفيزات التي أعطتها لبعض حاملي المشاريع. غير أن نسبة نجاح هذه المشاريع كانت ضعيفة وضعيفة جدا. حيث لم ترافقها خلق الثروة التي كانت مرجوة ومناصب الشغل.
وكشف الوزير الأول، أن 10 مليار دولار امريكي قدمت كتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين. وكانت بدون مقابل في خلق الثروة ومناصب الشغل. مؤكدا أنه يتعين الآن تغيير كل هذه المقاربات.
وأكد الوزير الأول وزير المالية، أنه يجب إعادة النظر في نظام التحفيزات التي يقدم حاليا ويستفيد منه بعض أصحاب الريع.
وتوجيه هذا التحفيز قانونيا وعلميا لأصحاب المشاريع الحقيقية وتوجيهه حسب مناطق الوطن.
كما شدد على ضرورة المضي بخطى ثابتة من اجل الخروج إلى التسيير المبني على خطى مدروسة وثابتة ووضع القطاع على السكة الصحيحة وتصويب المسارات الخاطئة.
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