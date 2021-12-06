الوزير الأول: أراضي وعقارات وزعت منذ سنوات وبقيت مهجورة إلى حد الآن

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان اليوم الاثنين، عن منح الدولة لعدة أراضي و عقارات منذ سنوات غير أنها لم تستغل من طرف المستثمرين لحد الآن.

وقال الوزير الاول على هامش اختتام الندوة الوطنية للانعاش الصناعي، عن تسجيل عدة عقارات تم منحها منذ سنوات ولم تستغل لحد الآن.

وأضاف أن عدة أشباه مستثمرين استولو على هذه الأراضي بهدف المضاربة وليس الاستتمار.

وفي هذا السياق أوضح الوزير الأول أنه و بانشاء الوكالة الوطنية الوطنية للعقار سيتم حل مشاكل العقار بالشفافية التامة.

الى جانب ذالك، و بناء على تعليمات رئيس الجمهورية قام بن عبدالرحمان بتنصيب لجنة وطنية تقدم أرقام عن عدد المؤسسات المعطلة وأسمائها لاستغلال المشاريع المتوقفة. إضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لبداية الاستغلال دون أجل.

كما أمر رئيس الجمهورية-يضيف الوزير الاول- بتطهير العقار الصناعي والسياحي والفلاحي وتثمين دوره في عجلة التنمية.

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