الوزير الأول: أمرنا بإعادة النظر في نظام “سيربالاك”

عبر الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، عن غضبه ضد غلاء الأسعار.

كما شدد الوزير الأول، على ضرورة إعادة النظر في نظام “سيربالاك”، موضحا أنه فشل وسيتم إعادة النظر فيه. وقال أيمن بن عبد الرحمان “أريد انخفاض الأسعار خاصة الحمضيات”.

في حين أشار الوزير الأول “من غير المعقول برتقال بأكثر من 100 دج”. تابعا “يجب التنسيق مع التجارة لخفض الأسعار”.

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وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه يجب أن تصل نسبة الإدماج في المؤسسات الوطنية لصناعة السيارات إلى 35 بالمائة في ظرف 36 شهرا.

وأضاف بن عبد الرحمن على هامش إفتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري اليوم الإثنين. أنه يجب منح الفرصة للإطارات الشابة المتخرجة من المعاهد والجامعات وإقحامهم في صناعة المركبات العسكرية.

وأكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، إن الصناعات العسكرية قاطرة الصناعة المحلية وهي التي تقودها.

وأورد بن عبد الرحمن، في كلمة له على هامش إشرافه على تدشين الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري: “يجب أن يكون هناك تكامل بين الصناعات العسكرية وباقي القطاعات”.

للإشارة فقد أشرف أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر، على افتتاح الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الجزائري. كما كان أيمن بن عبد الرحمن مرفوقا بوزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وإطارات سامية من القطاع الإقتصادي. وكذا ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتجري فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الجزائري إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.

كما تم تنظيم هذا الحدث الإقتصادي، الذي تم إلغائه السنة الفارطة بسبب جائحة “كوفيد-19”. من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس). تحت شعار “استراتيجية، قدرة إبتكارية وأداء فعال : مفاتيح التنمية الإقتصادية وولوج الأسواق الخارجية”.

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