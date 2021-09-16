الوزير الأول: أموال مهولة خصصت لإعادة تقييم المشاريع العمومية ولن نسمح بهذا مجددا

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن أموالا مهولة، خصصت لإعادة تقييم المشاريع العمومية نتيجة عدم انضاج المشاريع والتحكم في الاجال.

وكشف الوزير، في تصريح له خلال رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مخطط عمل الحكومة، إن الغلاف المالي المخصص لإعادة تقييم هذه المشاريع، بلغ في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2020، 8908 مليار دينار جزائري.

وأكد الوزير، إن الحكومة، لن تسمح بفضل ترسانة القوانين بتسجيل المشاريع العمومية ما لم تكن خاضعة لدراسة عملية عميقة ومعمقة.

كما تطرق الوزير، لعصرنة أدوات التسيير من خلال رقمنة الإدارة، عن طريق جملة من المشاريع من بينها، إنجاز مركز بيانات وتوسيع البنية التحتية للاتصالات، واعداد البرمجيات.

وتسعى الحكومة لإنجاز هذه المشاريع بالتعاون مع إدارة الجمارك في البلدان الرائدة في هذا المجال.

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