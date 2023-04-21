إعــــلانات
قناة النهار

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يتلقى تهاني العيد

بقلم قناة النهار
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يتلقى تهاني العيد
  • 149
  • 0

الوزير الأول “أيمن بن عبد الرحمان” يتلقى تهاني العيد بعد أداء الصلاة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/CR6IW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر