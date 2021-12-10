الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ينهي زيارته ويغادر تونس

أنهى الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، زيارة العمل التي قام بها إلى تونس تمهيدا لاستحقاقات ثنائية هامة. حيث أجرى محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية، إلى جانب عقد لقاءات قطاعية وزارية بين وفدي البلدين.

وكان في توديع الوزير الأول لدى مغادرته مطار تونس قرطاج الدولي، رئيسة الحكومة التونسية. نجلاء بودن، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

ورافق الوزير الأول، وزير المالية إلى تونس، كل من وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير الأشغال العمومية كمال ناصري.

وعقدت لقاءات وزارية ثنائية في قصر الحكومة التونسية، بالتوازي مع المحادثات التي جمعت بن عبد الرحمان ونجلاء بودن. بدءا من التعاون الإقتصادي والتجاري وتنمية المناطق الحدودية.

وفي مجال التعاون الطاقوي والصناعي، إلتقى محمد عرقاب وأحمد زغدار مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نائلة القنجي.

أما فيما يتعلق بالتعاون في مجالي النقل والتجهيز، فكان اللقاء بين وزير الأشغال العمومية كمال ناصري ووزير النقل التونسي ربيع المجيدي. ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية، سارة الزعفراني الزنزري.

وقد أستقبل الوزير الأول وزير المالية من قبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد. حيث أكد الوزير الأول بن عبد الرحمان على إستراتيجية العلاقات وضرورة المضي بها نحو آفاق جديدة وفق ما سطره قائدا البلدين. حتى ننتقل بالعلاقات إلى الآفاق المسطر لها بالاندماج والتكاملية. خاصة من استراتيجية في التعاملات وفي تعميق كل مجالات التبادلات بين البلدين الشقيقين وبين الشعب الواحد الجزائري والتونسي”.

كما أبرز الوزير الأول، أن هناك عدة بروتوكولات سيتم الإمضاء عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتونس الأيام المقبلة.

وترأس بن عبد الرحمان، مناصفة، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، جلسة عمل موسعة، ضمت عن الجانبين الوزراء المكلفين بقطاعات المالية والطاقة والمناجم والصناعة والتجارة و النقل والأشغال العمومية والصحة. خصصت لتقييم العلاقات بين البلدين واستكمال المحادثات بشأن ضبط الإطار القانوني الثنائي تحسبا للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى تونس.