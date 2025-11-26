الوزير الأول: إرتفاع المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر إلى 870 مليون دولار أمريكي

قال الوزير الأول سيفي غريب، إنّ المبادلات التجارية بين مصر والجزائر سجلت منحنَّى تصاعدياً مشجّعاً. حيث بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حوالي 870 مليون دولار أمريكي. بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار الوزير الأول خلال إفتتاح المنتدى الإقتصادي “الجزائري - المصري”. رفقة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. إلى أهمية تطوير الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الإقتصادية والاستثمارية. بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال من الجزائر ومصر لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدين جمعهما بالأمس تاريخ نضالي.

وأضاف الوزير الأول، أن انعقاد هذا المنتدى يجسّد، بصفة صادقة وجدّية، الإرادة السياسية المشتركة التي حرص مراراً على تأكيدها قائدا بلدينا. الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس عبد الفتاح السيسي. من أجل بناء شراكة ثنائية إستراتيجية، موجّهة أساساً نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها المصرية، في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وعلى رأسها الطاقة، والصناعة بكلّ شعبها، لا سيّما صناعة السيارات، والصناعة الصيدلانية والصناعات التحويلية والغذائية، والبناء والتعدين. وكلّ المشاريع التي من شأنها التأسيس لشراكة منتجة ومبتكرة ومستدامة، تمنح قيمة مضافة لاقتصادي بلدينا الشقيقين.

وأوضح الوزير الأول، أن اللقاء اليوم هو فرصة أخرى لتعميق مستويات التشاور وبحث سبل التعاون الاقتصادي وتوسيعها في كافّة المجالات التي تهمّ البلدين. لاسيّما من خلال تقديم توصيات وأفكار ملموسة ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في بناء شراكة واعدة ونوعية بين مؤسساتنا الاقتصادية. بما يحقّق توازناً وتنوّعاً في مبادلاتنا التجارية والرفع من حجم الصادرات في الاتجاهين. وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

