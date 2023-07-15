الوزير الأول: إستراتيجية مكافحة الفساد ستصبح وثيقة والحكومة ستتابع تطبيقها بصرامة

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، إن الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ستصبح وثيقة.

كما أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة ستعمل على المتابعة الصارمة لهذه الوثيقة والعمل على تطبيقها بجميع الآليات. تابعا “حتى لا تكون حبرا على ورق”.

وجاء في كلمة الوزير الأول “إن هذه الإستراتيجية الوطنية ستصبح من الآن فصاعدا، وثيقة ملزمة لجميع الأطراف”. “بحيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية”. “خلال الفترة الخماسية 2023-2027، التي ستشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين، برئاسة رئيسة السلطة العليا”.

تابعا “وإذ أعلن رسميا، باسم السيد رئيس الجمهورية، وباسم الحكومة، عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2023-2027″. “فإنه لا يسعني في ختام هذه الكلمة الوجيزة، إلا أن أتمنى لأعمالكم تماما لنجاح والتوفيق، وأن أجدد لكم التزام الحكومة بمرافقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”. “خلال كل مراحل تنفيذ هذه الإستراتيجية”.

وأشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من 2023 إلى 2027. كما جرى الإطلاق في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” متلقى وطني مخصص للإطلاق.

كما يجري الملتقى تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبإشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. في حين، تم تنظيم الملتقى من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالجزائر.