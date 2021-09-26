الوزير الأول: إطلاق الإحصاء الإقتصادي في الأسابيع المقبلة

أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة ستطلق في الأسابيع المقبلة، عميلة الاحصاء الاقتصادي، داعيا الولاة لإنجاح هذه العملية.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة له خلال اليوم الثاني من لقاء الحكومة والولاة، إن الحكومة ستعمل على الاحصاء العام للسكان وهذا لضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية.

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