الوزير الأول: إطلاق العديد من المشاريع بخنشلة لرفع الغبن عن الساكنة

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم تسطير عدة برامج ومشاريع في العديد من القطاعات بولاية خنشلة من أجل رفع الغبن عن الولاية والساكنة.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية على هامش إجتماع الحكومة الذي ينظم لأول مرة في ولاية خنشلة، أنه سيتم إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس مع إنجاز و تجهيز مكتبة ريفية بمصارة و إنجاز متحف للسجاد في بابار.

وفيما يخص قطاع المجاهدين فسيتم إعادة تهيئة وتوسيع الـمجمع التاريخي والثقافي لخنشلة ومركز الراحة لحمام الصالحين.

وأضاف الوزير الاول أن قطاع البيئة أيضا سيستفيد من توسيع مركز الردم التقني CET لباغاي مع دراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي. بالإضافة كذلك إلى دراسة وإنجاز مركز للفرز للردم التقني بين البلديات لقيس. مع القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية. كما سيتم إطلاق دراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات مع اقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي.

أما في قطاع الشباب والرياضة فسيتم إصلاح وتهيئة كل البنى التحتية للشباب والرياضة لخنشلة. مع إنجاز 30 ملعبا رياضيا جواريا. وفي قطاع الطاقة سيتم توزيع العمومي للغاز الطبيعي على المناطق غير الموصولة بالغاز (FERDP GAZ).

وأوضح الوزير الأول أنه سيتم دراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة على مستوى منطقة بوحمامة (CSGCL). بالإضافة كذلك إلى منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي. خاصة بعد تسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية (LPL).

الوزير الأول: هذه المشاريع تأتي في إطار إنشغالات كان ولية خنشلة

وأوضح الوزير الأول، أن كل هذه البرامج مسجلة في البرنامج التكميلي والبرنامج المسطر في ميزانية 2022 والبرنامج المتبقي للسنوات الماضية. كما أن هذه المشاريع تأتي في إطار انشغالات الساكنة ورفع الغبن عن المنطقة خاصة في المجال الفلاحي، الصناعي، والسياحي.

وكشف في ذات السياق، أن المراد هو جعل ولاية خنشلة رافدا للتنمية وخزان غذائي واستراتيجي للجزائر. مشددا في ذات السياق على إيلاء الأهمية لإطلاق المشاريع في وقتها.

كما كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنه قد أعطى تعليمات لوزير الصناعة من أجل التركيز على الصناعات التحجويلية. وإعادة إطلاق المصانع العمومية المغلقة على مستوى الولاية خاصة تلك المتخصصة في الصناعات النسيجية.

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