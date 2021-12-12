كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم السبت، أنه يتم حاليا دراسة لإنجاز عيادة متعددة الخدمات في بلقيطان. واقتناء جهاز لأشعة بواسطة الرنين الـمغناطسية “IRM” لـمستشفى قايس بخنشلة.

الوزير الأول: إنجاز عيادة متعددة الخدمات بخنشلة وإقتناء جهاز “IRM” لمستشفى قايس

وخلال إجتماع لمجلس الحكومة بولاية خنشلة، اليوم السبت، كشف الوزير الأول، عن تهيئة مناطق التوسع السياحي لحمام الصالحين. مع دراسة وإعادة تأهيل الـمحطة البخارية لحمام لكنيف “بلدية باغاي”.

وفيما يخص قطاع الفلاحة، كشف بن عبد الرحمن عن إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم و تعميم الكهرباء بالطاقة الشمسية. ودراسة وإنجاز 1000كم من الشبكة الكهربائية للضغط الـمنخفض والـمتوسط. وتهيئة وإنجاز مسالك فلاحية محسنة وتهيئة الـمسالك الـموجودة.

وتدرس السلطات المختصة، إنجاز 04 وحدات تخزين بسعة اجمالية قدرها 180.000 قنطار.

كما أعلن الوزير الأول، عن رفع التجميد عن عملية تهيئة 09 مساحات زراعية جديدة بجنوب خنشلة 18.000 هكتار.

من جهة أخرى، يتم حاليا دراسة وإنجاز وتجهيز مركز لدمغ السجاد في بابار مع دراسة وإنجاز أشغال تهيئة الـمحطة الـمناخية بشيليا.

وبخصوص قطاع الطلقة، كشف الوزير الأول، عن إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم و تعميم الكهرباء بالطاقة الشمسية. ويتم حاليا دراسة وإنجاز 1000كم من الشبكة الكهربائية للضغط الـمنخفض والـمتوسط.