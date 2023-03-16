الوزير الأول: إنجاز مراكز تخزين جديدة في كل الولايات ومضاعفتها نهاية السنة

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة قررت مضاعفة قدرات التخزين في اخر السنة. كما أنها ستأخذ على عاتقها إنجاز مخازن جديدة عبر كل الولايات من خلال توفير العقار والأماكن.

وأشار الوزير الأول خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق فعاليات منتدى الأمن الغذائي حول القمح الصلب، أنه يجب تبني المسعى الجديد المكرس في قانون الإستثمار الذي يوفر سبل متعددة ومتنوعة للإستثمار. على غرار فرص الإستثمار الفلاحي المهيكل في جنوب البلاد. من خلال نظام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. أو عن طريق عقود الامتياز المسيّرة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. دون إغفال المزايا والتسهيلات المتعددة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد. بما فيها الاستثمارات ذات الطابع الهيكلي، المفتوحة إلى الاستثمارات الأجنبية. والتي تحظى بعناية خاصة من طرف أجهزة الدولة وعلى رأسها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما أكد الوزير الأول، أن الدولة تلتزم بزيادة الأوعية العقارية للديوان كلما تطلبت الحاجة. داعيا المتعاملين إلى ضرورة إستغلال الفرص الحقيقية والواقعية. على غرار معالجة النقائص فيما يخص الري الفلاحي بتوصيل كل المساحات بالمياه وتوصيل المساحات المروية بالكهرباء. مؤكدا دعم كل المستغلين والمتعاملين الذين يلجؤون للإستثمارات معنا.

أما فيما يخص شعبة اللحوم الحمراء والحليب، فأكد الوزير الأول على العمل نهاية 2023 على استراتيجية جديدة تسمح بالخروح من التقلبات التي نلاحظها. والعمل بنظام معلوماتي دقيق.

كما أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة أخذت على عاتقها إنجاز مراكز التخزين ومرافقة الانتاج وتوفير مراكز التخزين. حيث قررت مضاعفة قدرات التخزين في اخر السنة. أين تم القيام بوضع استراتيجية عملياتية بطرق علمية لانجاز المراكز. حيث تم تحديد أماكن لبناء هذه المخازن على مستوى كل الولايات.

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