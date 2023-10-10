الوزير الأول: إنجاز 5 سدود و75 بئر جديد لتعزيز الأمن المائي

أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة لجأت في ظل الشح الكبير الذي تعرفه منطقتنا في التساقط الكبير للأمطار إلى إعتماد برنامج متكامل للرفع من قدراتها في تخزين المياه السطحية. وتعزيز إستغلال المياه الجوفية وتطوير شعبة تحلية مياه البحر. بالاضافة كذلك إلى معالجة وتطهير المياه المستعملة.

وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وفيما يتعلق بالرفع من قدرات تخزين المياه السطحية وتدعيم الحظيرة الوطنية التي تتشكل من 81 سد بـ 5 سدود أخرى بقدرة إستيعاب 304 مليون متر مكعب. وتهيئة 22 سد عن طريق نزع الطمي والأوحال.

كما أشار الوزير الأول إلى أنه ولتعزيز إستغلال المياه الباطنية سجلنا دخول 100 بئر بطاقة استخراج 70 ألف متر مكعب من المياه. بالإضافة كذلك إلى استلام 75 بئر أخرى.

وفيما يخص تحلية مياه البحر تم هذه السنة انتاج 2.17 مليون متر مكعب يوميا بعد تنفيذ البرنامج الوطني. الذي أفضى إلى تشغيل 12 منطقة تحلية مياه البحر. ويطمح الزصزل إلى إنتاج 57.3 مليون متر مكعب في العامين المقبلين بدخول 5 محطات كبرة قيد الإنجاز بغلاف مالي قدره 290 مليار دينار جاري. والرفع من نسبة المياه المخصصة بتحلية مياه البحر والوصول الى 60 بالمائة منها للمياه الشروب.

كما أوضح الوزير الأول في ذات السياق، أن الجزائر استطاعت إنتاج 3.4 مليار متر مكعب من الماء الشروب في 2022 وهو ما سمح برفع حصة الفرد الوحد من المياه.