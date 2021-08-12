قناة النهار الوزير الأول: إنطلاق الحرائق كانت بفعل أيادي اجرامية ولدينا أدلة على ذلك بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أوت 2021 - 19:38 شارك غرِّد 160 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971804 اقرأ أيضا دلال خير: شاب مصاب بشلل نصفي منذ 3 سنوات.. ضاقت به السبل وأمله كبير في المحسنين لمساعدته في العلاج قناة النهار 30 جويلية "وزير الصحة :" سنرسل بواخر لإقتناء الأوكسيجين قناة النهار 29 جويلية نجاة ميلودي: تحتمت عليا نخدم ونقرا باش نعاون والديا ويما باعت منڨوشتها باش قريت عند كريم بوسالم قناة النهار 29 جويلية برنامج Toutes Options: تقنية تغليف السيارات بالبلاستيك الشفاف والملون قناة النهار 24 جويلية