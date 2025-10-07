الوزير الأول: إنطلاق مصنع إنتاج الحديد بالمسيلة مُجددا ونحو مباشرة التصدير

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن إنطلاقة مصنع إنتاج حديد الخرسانة بالمسيلة من جديد، يعد بمثابة صفحة جديدة وأن هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة استرجاع أموال الشعب.

وكان الوزير الأول، قد حل اليومـ، بولاية المسيلة في زيارة عمل وتفقد، بتكليف من رئيس الجمهورية.

أين دشن الوزير الأول، وحدة إنتاج الخرسانة التابعة للشركة العمومية “فوندال” فرع الشركة القابضة للشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS بالمسيلة.

كما استمع الوزير الأول، إلى عرض مفصل حول النسيج الصناعي بولاية المسيلة.

ويعد مصنع إنتاج حديد الخرسانة بولاية المسيلة، مكسبا حقيقيا للقطاع الصناعي. حيث سيوفر أزيد من 450 منصب شغل بصفة مباشرة في مرحلته الأولى وسيسمح بدعم إنتاج الحديد بـ 650 ألف طن سنويا.

ويتربع المصنع على مساحة 23.9 هكتار وتم استرجاعه من طرف مصالح أملاك الدولة ضمن عملية استرجاع الأملاك والأصول.

كما أكد الوزير الأول، أن المصنع ينتظر منه مباشرة عملية التصدير وهذا في إطار تجسيد الاتفاقيات الموقعة في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي نظمته الجزائر.

ومن جهة أخرى، تفقد الوزير الأول مؤسسة “أوروتراكس” لصناعة بطانات الفرامل. وأشرف على تدشين الوحدة التابعة لمجموعة شركة “ذبيح أورومتور” بمنطقة مقرة.

كما تعد الوحدة الصناعية الجديدة بمقرة المتخصصة في مجال الصناعات الميكانيكية. مؤشرا ايجابيا على حيوية القطاع الصناعي في المنطقة وقدرته على المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية.