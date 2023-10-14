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قناة النهار

الوزير الأول: اتخذنا إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء

بقلم قناة النهار
الوزير الأول: اتخذنا إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/xW89F
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