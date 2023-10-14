قناة النهار الوزير الأول: اتخذنا إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء بقلم قناة النهار نشر في 14 أكتوبر 2023 - 22:13 الجزائر شارك غرِّد أرسل 21 0 رابط دائم : https://nhar.tv/xW89F اقرأ أيضا صريح جدا : بعد قرار الرئيس تبون رفع المنحة الجامعية..هكذا تفاعل الطلبة قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط: شاهد أين يعالج الزوالي .. مستوصفات وقاعات علاج بحالة كارثية قناة النهار 28 سبتمبر شاهد .. فلاحون يستغلون مياه الصرف الصحي لسقي محاصيلهم الزراعية بتيبازة قناة النهار 06 أكتوبر صريح جدا : الصديق وقت الضيق..هل يعترف الجزائريون بهذه المقولة ؟ قناة النهار 14 أكتوبر طالع هابط : مكان لا يصلح حتى أن يكون إسطبل .. أصبح مكان يدرس فيه طلابنا قناة النهار 28 سبتمبر ليديا شبوط: نموت على الرشتة فالمولود وأنا ضد المفرقعات قناة النهار 27 سبتمبر طالع هابط: أساتذة جامعيون بتبسة يقومون بوقفة إحتجاجية و يرفضون التدريس بسبب الوضعية الكارثية للجامعة قناة النهار 03 أكتوبر صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن "بق الفراش" ..؟ قناة النهار 05 أكتوبر جزائريون: القيطون .. مقهى تقليدي ومكان لقضاء المصالح وفك النزاعات بتيارت قناة النهار 25 سبتمبر بلماضي :" ياسين عدلي لم يغير جنسيته الرياضية بعد ولهذا لا يمكن تواجده مع الخضر" قناة النهار 08 أكتوبر