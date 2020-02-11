الوزير الأول: استغلال القدرات السياحية للجنوب ودعم الصناعة التقليدية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة استغلال القدرات السياحية الكبيرة التي يزخر بها جنوبنا الكبير، خلال عرضه لمخطط الحكومة.

وأورد جراد، اليوم الثلاثاء، في جلسة مناقشة مخطط الحكومة، أن المخطط يرتكز على الدعم المتعدد الأشكال للصناعة التقليدية.

ومن ناحية أخرى، تطرق الوزير الأول، إلى قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، مركزا على العمل من أجل زيادة العرض الوطني من المنتاجات الصيدية وتطوير تربية المائيات والصيد بالبحار على نطاق واسع.

كما تحدث الوزير، على القطاع الفلاحي، مؤكدا أن الحكومة تعمل على التوزيع المتناسق لتنمية المناطق الريفية والجبلية، وتشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات الشبانية واستغلال الثروة الغابية والثروات الجبلية كالحلفة.

بالإضافة إلى العمل على تطوير الأراضي الفلاحية والاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي واستعمال الطاقات المتجددة وتعزيز نظام التصدير المنتجات الفلاحية، وتثمين المناطق الصحراوية والجبلية.