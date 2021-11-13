الوزير الأول: الأسر الميسورة ماليا هي المستفيد الأكبر من نظام الدعم حاليا

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الأسر الميسورة ماليا هي المستفيدة الأكبر من نظام الدعم حاليا. مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمحاربة والحد من الفوارق الموجودة بين الأسر المعوزة والأسر الميسورة.

وقال الوزير خلال رده على تدخلات نواب المجلس بخصوص قانون المالية 2022، أن الدولة تريد أن يكون نظام الدعم أكثر نجاعة. وموجه للأسر المعوزة ولا تقبل أن يوجه هذا الدعم المقدر بـ17 مليار دولار أمريكي للناس الذين لا يستحقونه. ولا تقبل أن يستفيد منه أناس نخروا الإقتصاد الوطني.

وأشار الوزير، أن الدولة ستسعى للإستفادة من هذه التحويلات وإسترجاع الأموال المنهوبة والتي تم تبذيرها، وإعادة الإستفادة منها. كما سيتم تحويلها إلى مختلف القطاعات كالصحة والتربية والأجور.

وقال بن عبد الرحمن أن الدولة تسعى لتوفير مئات الملايير من الدنانير عن طريق آليات وإستراتيجيات سطرتها. بهدف بناء الجزائر الجديدة الأكثر شفافية وإستغلال المال بطريقة صحيحة كباقي الدول الأخرى.

وتابع الوزير القول، أن التحويلات المالية بلغت 1942 ملياد دج و8.4 بالمائة من ناتج الدخل العام خلال قانون المالية 2022. كما سجلت إنخفاضا بـ19 بالمئة مقارنة بقانون المالية 2021.

كما كشف بن عبد الرحمن، أن الدعم الخاص بالمواد الإستهلاكية والطاقوية كالماء تستفيد منه الأسر الميسورة أكثر. وعلى أساس كل 100 مليار دج تستفيد منه الأسر الميسوة، يقابلها 76 مليار تستفيد منها الأسر المعوزة.

وقال الوزير الأول، أن الأسعار المنخفضة للمنتجات في السوق الوطنية والطريقة العشوائية في تسير الدعم. هي المسبب الأول في التبذير وتشجع التهريب عبر الحدود.

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