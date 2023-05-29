قناة النهار الوزير الأول : الإصلاحات الجزائرية سمحت بمضاعفة حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2023 - 12:05 شارك غرِّد أرسل 20 0 الوزير الأول : الإصلاحات الجزائرية سمحت بمضاعفة حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات خلال 15 سنة الأخيرة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CTXyf اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يحمل مسؤولية كل ما يحدث لقطاع الفلاحة للوزير قناة النهار 28 ماي الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة ولاية الطارف قناة النهار 22 ماي قتيــــ.ـل و 17 جريح في اصطدام بين قطار و حافلة لنقل المسافرين بميلة قناة النهار 17 ماي فرقة البياري تحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام على متن شاحنة محملة بالبصل قناة النهار 10 ماي شعبة الدواجن والبيض..تقنيات عالية وحلول ذكية لمواجهة العقبات قناة النهار 24 ماي ميلة/ إحباط تسويق 200 قنطار من الحمص سقيت بالمياه القذرة قناة النهار 12 ماي شاهد.. حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار ببلدية فوكة بتيبازة قناة النهار 25 ماي شاهد كيف تمت الإطاحة بـ 25 شخص واسترجاع كميات هائلة من الذهب بقيمة 330 مليار سنتيم قناة النهار 17 ماي الشيخ النوي: ثلاث صخور على الرصيف في بلعباس.. صبغوهم وخلاوهم قناة النهار 18 ماي مجتمع: وليد .. قصة أستاذ تعلم اللغة الصينية ويعلمها في الجزائر لأزيد من 5 سنوات قناة النهار 24 ماي