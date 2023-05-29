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قناة النهار

الوزير الأول : الإصلاحات الجزائرية سمحت بمضاعفة حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات

بقلم النهار أونلاين
الوزير الأول : الإصلاحات الجزائرية سمحت بمضاعفة حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات
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الوزير الأول : الإصلاحات الجزائرية سمحت بمضاعفة حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات خلال 15 سنة الأخيرة.

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