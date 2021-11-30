الوزير الأول: الإعلام أصبح يهدد الإستقرار الداخلي للأوطان

قال الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن وسائل الإعلام والإتصال عرفت تطورات متسارعة في مختلف أدواتها ووسائطها. من زيادة في التأثير وسرعة إنتقاله في المجتمعات والحياة الإجتماعية، الإقتصادية، والسياسية.

وأضاف الوزير الأول اليوم الثلاثاء خلال الإحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أن يفرض علينا جميعا العمل معا مهما اختلفت التوجهات والافكار لرفع التحديات الكبرى والكبيرة التي تنتظرنا في سبيل تنمية وترقية البلاد. والذود عن أمنها بمفهومه الشامل وسلامتها واستقرارها.

كما كشف الوزير الأول في ذات السياق، أن الإعلام وأدوات الدعاية أصبحت تشكل تهديدا للإستقرار الداخلي للأوطان. حيث صارت مختلف وسائط الاعلام أسلحة حرب وضعـ بين أيدي الجيل الجديد. وأصبحت الأداة الأكثر تأثيرا في توجيه مختلف التفقات الخارجية والإستثمارات الأجنية المباشرة ورؤوس الأموال والآفات الإجتماعية والتكنولوجيا والسلوكيات