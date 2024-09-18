الوزير الأول البريطاني يهنئ الرئيس تبون

بعث الوزير الأول البريطاني، كاير ستارمر، برسالة تهنئة إلى عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وجاء في رسالة التهنئة “إن المملكة المتحدة والجزائر تربطهما علاقات مبنية على أولويات مشتركة، لذا أتطلع إلى تعاون أوثق في المستقبل، بالنظر إلى إمكانيات البلدين. كما يسرني تعزيز علاقاتنا التجارية، مسجلاً رغبتكم في الدفع بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كواحدة من أولوياتكم الاقتصادية”.

وأضاف الوزير الأول البريطاني: “إن المملكة المتحدة جاهزة للاستثمار في الجزائر، وتطوير مبادلاتنا التجارية. وإذ أقدّر خبرتكم في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في الساحل، أحرص كذلك على تطوير استراتيجية قوية وتقاسم الرهانات. والعمل معكم، متمنيا لكم كل النجاح في عهدتكم الثانية”.