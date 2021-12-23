الوزير الأول: البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية تجسدت بعد 10 سنوات من الإنتظار

أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية أصبحت حقيقة فعلية بعد أزيد من 10 سنوات من الإنتظار.

وقال الوزير خلال إشرافه على إطلاق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، أن هذه البوابة تجسدت بفضل الإرادة السياسية الحسنة وإلتزام السلطات العمومية على تجسيد الشفافية في جميع المجالات.

وأشار بن عبد الرحمن أن الإبرام الإلكتروني للصفقات يقوم على إستبدال الإجراءات الورقية، وإعادة إدماجها بفضل تكنولوجيات الإعلام والإتصال. من أجل عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، وتسهيل العلاقات بين المتعاملين الإقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطلب العمويم.

وأكد الوزير الأول ان هذا النظام الجديد يجب أن يستعمل لضمان الشفافية، وضمان وصول المتعاملين الإقتصاديين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي.

كما سيسمح هذا النظام بإسداء أكثر شفافية في تسيير النفقات العمومية، ومكافحة الرشوة، وتعزيز المنافسة، وتبسيط الإجراءات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات.