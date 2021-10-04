الوزير الأول: التأخر في مدة إنجاز المشاريع مرفوض رفضا قاطعا

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن توسعة المطار الدولي “أحمد بن بلة”، بوهران مشروع استراتيجي ومهم من أجل الولاية والجزائر.

وأضاف الوزير الأول خلال زيارة تفقدية قادته اليوم إلى ولاية وهران. أنه يجب توفير كافة الإمكانيات من أجل مواصلة الأشغال والإسراع في الإنجاز من أجل إستلام المشروع. مضيفا أن الدولة ترفض رفضا قاطعا أن تتجاوز نسبة الأشغال مدة الإنجاز المحددة والمتفق عليها. “فالتأخر شهر أو شهرين مقبول لكن 10 سنوات الأمر مرفوض كليا”.

وشدّد الوزير الأول على ضرورة التعاقد مع فرق محترفة لكي تكون صيانة دورية للمحطة الدولية والمنشآت التابعة لها. مؤكدا أن مطار أحمد بن بلة الدولي هو الصورة الأولى لوهران، لذا نلح على حسن تسيير هذه المحطة الدولية والوقوف على أشغال الإنجاز بصفة دورية. كما يجب على الفرق التقنية إيلاء أهمية كبرى لصيانة وتجديد الألواح الشمسية وتغييرها بصفة دورية. خاصة وأن مدة صلاحيتها لا تتعدى 15سنة.

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